Rony valoriza atuação do Atlético-MG, mas cita frustração por empate sofrido

O Atlético-MG deixou escapar o que seria sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe comandada por Cuca saiu atrás no placar contra o Mirassol, virou o jogo, mas cedeu o empate por 2 a 2 nos acréscimos.

O atacante Rony, que marcou um dos gols do Galo e sofreu o pênalti convertido pro Hulk, se disse feliz pela atuação do time, que chegou a buscar a virada em determinado momento do jogo, mas revelou frustração pelo resultado amargo no final.

"Muito feliz pelo desempenho, feliz pelo gol, feliz pelo pênalti. É lógico que fico feliz pela atuação, mas triste pelo resultado. Nós, até nos acréscimos, estávamos ganhando o jogo, conseguimos virar o jogo. Tivemos um poder de reação ali muito boa, mas infelizmente ali no finalzinho sofremos o gol", disse em entrevista ao Premiere.