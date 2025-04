Rafael lamenta empate do São Paulo em Fortaleza: 'Jogamos melhor, criamos mais'

O goleiro Rafael lamentou o empate do São Paulo em Fortaleza, diante do Ceará, por 1 a 1, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor soma cinco empates e uma vitória na competição.

"Claro que viemos para ganhar, eu acredito que jogamos melhor, criamos mais, tivemos mais oportunidades, saímos com placar adverso, logo aos seis minutos, jogar aqui é difícil, calor grande, a cada 3 dias jogos, viagens, então fomos bem no jogo", disse Rafael.

O atleta ressaltou o empenho do time diante da maratona de jogos. "O time se fez competitivo no campo mesmo com muitas trocas, viemos em busca dos 3 pontos, mas é ressaltar que o time não vem perdendo e quando não consegue ganhar pelo menos leva um ponto."