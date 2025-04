Hulk revela que árbitro pediu desculpas por amarelo: 'Já é tarde'

O Atlético-MG empatou com o Mirassol por 2 a 2 neste sábado, pelo Brasileirão Série A. No confronto, o camisa 7 Hulk foi penalizado com cartão amarelo e afirmou que o árbitro pediu desculpas após dar o cartão.

O que aconteceu

O atacante do Galo reclamou com o juiz Davi Lacerda após ser amarelado por reclamação. Hulk relatou que não concordou com a decisão do árbitro após lance de falta marcada e que xingamentos proferidos não foram em direção à arbitragem.