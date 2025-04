Brasileiro da Série A entra no top 10 de ranking de melhores goleiros do mundo

O Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) publicou, nesta quarta-feira, uma lista com os 100 goleiros com o melhor desempenho no mundo ao longo do último ano. João Ricardo, do Fortaleza, é o único brasileiro no top-10.

O ranking foi feito com base em três fatores: nível esportivo das partidas, resultados dos jogos (pontos por jogo) e diferença da porcentagem de defesas em comparação à expectativa de gols sofridos pela equipe. Apenas compromissos por campeonatos nacionais, disputados entre os dias 31 de março de 2024 e 31 de março de 2025, foram levados em conta.

João Ricardo aparece na 8ª posição, com um índice de 83,7. O goleiro do Fortaleza teve +7,05% de porcentagem de defesas em relação à expectativa de gols sofridos, sendo o valor mais alto entre os goleiros do top-10 e o 7º no geral.