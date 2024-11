Fortaleza e Fluminense empatam em jogão que deixa título longe e Z4 perto

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Vaias no Maracanã. A torcida do Fluminense não perdoou erro de Martinelli e começou a vaiar seu próprio jogador assim que ele tocava na bola. No intervalo, na saída dos jogadores do Flu, o time inteiro foi vaiado. Nenhum jogador do Tricolor das Laranjeiras quis dar entrevista na saída do gramado.

Fortaleza desperdiça chance de ouro. Aos 23 minutos do 2º tempo, Breno Lopes, que havia acabado de entrar no lugar de Moisés, perdeu a chance de fazer o 3 a 1. Num contra-ataque rápido, o atacante ficou cara a cara com Fábio, mas acabou finalizando nas mãos do goleiro do Flu.

2 x 2: Samuel Xavier deu uma caneta em Bruno Pacheco e cruzou na linha de fundo. Serna ajeitou na segunda trave, e Cano se esticou para cabecear, fazendo o gol de empate aos 39 minutos do 2º tempo.

Ficha técnica

Fluminense 2 x 2 Fortaleza

Campeonato: Campeonato Brasileiro (34ª rodada)

Data: 22/11/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Cartões amarelos: Mancuso e Kuscevic (FOR), Cano (FLU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Lima (FLU), 10' do 1º tempo (1-0); Moisés (FOR), 18' do 1º tempo (1-1); Marinho (FOR), 42' do 1º tempo (1-2); Cano (FLU), 39' do 2º tempo (2-2)



Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal), Lima (Serna), Ganso; Jhon Arias (Kennedy), Keno (Renato Augusto), Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.



Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso (Bruno Pacheco); Zé Welison, Hércules (Lucas Sasha), Martínez (Pochettino); Marinho (Yago Pikachu), Moisés (Breno Lopes), Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.