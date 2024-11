Lautaro empata com Maradona: os artilheiros das principais seleções

Na vitória da Argentina sobre o Peru por 1 a 0 na terça-feira (19), Lautaro Martínez marcou o único gol do confronto. Com o tento, o atacante empatou com Maradona e alcançou o top 5 da artilharia da seleção argentina.

Apesar de ídolo histórico, Maradona não é o maior artilheiro da Argentina, somando 32 gols, agora ao lado de Lautaro no ranking da equipe. Lionel Messi lidera a lista, com mais de 100 gols marcados em quase 20 anos defendendo a camisa da Albiceleste.

Veja os artilheiros das seleções campeãs do mundo

Brasil: Neymar - 79 gols