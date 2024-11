O camisa 10 que corre pelos outros: Raphinha faz tudo e joga até de lateral

Entrevista polêmica

Como um dos líderes da seleção, Raphinha foi escolhido pela CBF para dar entrevista após o tropeço. E deu uma resposta que repercutiu mal ao tentar defender o trabalho feito até aqui.

Melhor em campo que nas palavras, Raphinha disse que a seleção "jogou para c...". Ele entendeu que as vaias na Fonte Nova foram pelo empate, não pelo desempenho.

A vaia acho que é mais por conta do resultado. Na minha opinião, jogamos para caralho. Verdade é que eu estou muito orgulhoso de quem jogou hoje, participou. Pessoal do banco também, estava apoiando. Fizemos todo o possível para sairmos com a vitória, mas o futebol tem dessas coisas, a gente jogou muita bola, temos de sair com a cabeça erguida. Pelo o que fizemos aqui dentro, vai ser difícil ganhar da gente. Raphinha, à Globo