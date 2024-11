Argentina, Iraque e outros 5 podem se garantir na Copa na próxima Data Fifa

A Ásia também está em seus jogos finais. A terceira fase já tem seis de dez rodadas disputadas. Os dois primeiros de cada um dos três grupos garantem vaga na Copa do Mundo. O terceiro e o quarto de cada chave se classificam para a fase de repescagem continental — uma seleção vai à repescagem mundial.

A América do Sul passou da metade das Eliminatórias recentemente. Ao todo, 12 de 18 rodadas já foram disputadas na chave única. Os seis primeiros vão à Copa do Mundo, e o sétimo vai para a repescagem.

As Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe estão em sua segunda fase. Nesta etapa, as duas melhores seleções de cada um dos seis grupos avançam à terceira fase. Na etapa seguinte, 12 países serão divididos em três grupos, com os vencedores de cada chave indo à Copa e os dois melhores segundos colocados indo à repescagem mundial.

A África tem quatro de dez rodadas disputadas. O líder de cada um dos nove grupos vai à Copa do Mundo. Os quatro melhores segundo colocados disputarão semifinais e uma final para decidir quem vai à repescagem mundial.

As Eliminatórias europeias não começaram e têm previsão de início para março de 2025. As seleções serão divididas em 12 grupos de quatro ou cinco times, com os líderes de cada chave indo direto à Copa. Os segundos colocados se juntarão a quatro campeões de grupos da Liga das Nações em uma repescagem local para definir os outros quatro classificados à Copa do Mundo.

Quantas vagas cada confederação tem?*