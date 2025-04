Por vagas nos Playoffs: Mavs e Miami Heat vencem e avançam para final da chave de play-in

Dallas Mavericks e Miami Heat venceram seus compromissos na noite de quarta-feira (16) e seguem vivos na disputa por uma vaga nos playoffs da NBA. As duas equipes avançaram na chave de play-in e agora disputam, fora de casa, o oitavo lugar de suas respectivas conferências. O Dallas enfrentará o Memphis Grizzlies, enquanto o Miami medirá forças com o Atlanta Hawks.

No Oeste, os Mavericks eliminaram o Sacramento Kings vencendo por 120 a 106. Klay Thompson foi o destaque da partida, anotando 23 pontos, com aproveitamento de 8 em 11 arremessos, sendo 5 em 7 nas bolas de três. A atuação diferente do que foi o desempenho do ala-armador na temporada anterior, quando passou em branco no mesmo ginásio, vestindo a camisa do Golden State Warriors pela mesma fase. "Foi bom exorcizar esses demônios aqui. Cara!", declarou Thompson após a partida. Na ocasião, o time de São Francisco foi eliminado pelo próprio Kings, em noite onde Thompson passou 32 minutos em quadra sem anotar nenhum ponto sequer.

Anthony Davis também teve atuação sólida, com 27 pontos, 9 rebotes, 3 tocos.