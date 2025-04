Abel cita Guardiola e Ancelotti e aponta "dano colateral" de conquistas pelo Palmeiras

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, nesta quarta-feira, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, citou dois grandes técnicos - Pep Guardiola, treinador do Manchester City, e Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid - para falar sobre a cobrança em cima de seu time para conquistar títulos. Além disso, o treinador do Verdão falou também sobra a valorização, por exemplo, do vice do Paulista.

"As pessoas metem a expectativa todas em cima da sua mão e estão à espera que eu ganhe sempre todos os anos. Nem Guardiola, nem Ancelotti ganham sempre. São os dois melhores do mundo e se eles não ganham, eu também não vou ganhar. Não é fácil ganhar aqui, a história diz. Mas parece que o Palmeiras e o Abel têm que ganhar todos os jogos, títulos, competições. Isso não me preocupa. Me preocupa saber que eu trabalho com qualidade, ajudo os jogadores a evoluir", disse.

"Sei o quanto me custa, quanto me custou estar em mais uma final. Algumas vezes vai ganhar, outras perder. Há um dano colateral. Quando perde, crítica, quando joga mal é porque não treina bem. Quando é bom jogador, ganha título, quando não ganha, as críticas caem em cima de ti como raios e tem que ser equilibrado e perceber: nem quando perdi sou tão mal quanto falam, nem quando ganho sou tudo isso que dizem. A consistência do nosso trabalho é o que me orienta. Nem fico muito eufórico quando ganho, nem muito desorientado quando perco. Sei de onde venho, como é meu trabalho, como é feito o processo, e que o futebol é feito de três resultados. É ganhar, perder e empatar. O importante é ficar de consciência tranquila de que dá seu melhor de forma consistente e é isso que peço aos meus jogadores", seguiu.