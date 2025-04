José Martínez leva terceiro amarelo e será desfalque no Corinthians contra o Sport

Martínez, desse modo, foi advertido com amarelo em todos as partidas de Brasileirão que disputou na atual temporada. O camisa 70 não atuou contra o Bahia, enquanto jogou 45 minutos contra Vasco e completou 76 minutos no Derby contra o Palmeiras.

Para o duelo contra o Sport, assim, a comissão corintiana terá que encontrar um substituto para Martínez no meio-campo. Nesta quarta-feira, por exemplo, o trio de meio-campo que saiu jogando foi Breno Bidon, André Carrillo e Raniele.

Além do trio mencionado acima, o Corinthians também conta com outras quatro opções para a posição de volante: Charles, Maycon, Alex Santana e Ryan.

Na atual temporada, José Martínez disputou 19 partidas com a camisa do Corinthians, sendo 15 como titular. O volante contribuiu com um gol e uma assistência.

Martínez não foi o único jogador que o Corinthians perdeu para o embate contra o Sport. O lateral direito Matheuzinho, que estava pendurado, também recebeu o terceiro amarelo na derrota desta quarta-feira e terá que cumprir suspensão.

Sem Martínez e Matheuzinho, o Corinthians retorna aos gramados já neste fim de semana mirando a recuperação no Brasileirão. O Timão recebe o Sport neste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada da competição nacional.