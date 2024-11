Calleri e mais oito: São Paulo pode ter até 9 desfalques contra o Red Bull

Já o meia uruguaio Michel Araujo está recuperado de lesão, voltou a treinar normalmente e pode ser reforço. Na mesma situação, já há algum tempo, está o lateral-esquerdo Patryck, que se recuperou de lesão e já treinou normalmente, mas ainda não voltou a ser relacionado.

Confira a situação de cada atleta

Arboleda: com trauma na perna direita, desfalcou o São Paulo contra o Athletico-PR. Ele não treinou e desfalca o time.

Jamal Lewis: sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante a data Fifa com a seleção da Irlanda da Norte. Ele não treinou e desfalca o time.

Welington: com edema na coxa esquerda, o lateral já desfalca o São Paulo há um mês. Ele participou do início da atividade de Zubeldía, mas deve ser desfalque

Patryck: o lateral esquerdo está recuperado de lesão já há algumas semanas, mas ainda não voltou a ser relacionado. Ele treinou normalmente.

Liziero: com dores no tornozelo direito, o volante não treinou nesta segunda-feira e deve desfalcar o time.

Pablo Maia: ausência mais prolongada, o volante ainda se recupera de cirurgia.

Michel Araujo: recuperado da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o uruguaio treinou normalmente nesta segunda-feira e pode ser novidade.

Wellington Rato: com dores na panturrilha direita, não treinou nesta segunda-feira e deve ser desfalque.

Calleri: com dores musculares na posterior da coxa esquerda, participou apenas do início da atividade de Zubeldía e deve desfalcar o time.