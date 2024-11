Bodão nega ter chamado Luxemburgo de ultrapassado: 'Questão pertinente'

Era uma pergunta que tinha sentido no momento. O Luxemburgo estava mal na carreira, tinha sido demitido do clube chinês. Na semana anterior, São Paulo e Corinthians estavam sem treinador. Eu ouvi da boca do presidente do Corinthians, numa roda de repórteres, perguntaram para ele: 'e o Luxemburgo?' Ele falou: 'está superado'. O repórter colega nosso que cobria o São Paulo falou que lá era a mesma coisa. Não era segredo nenhum, a imprensa toda comentava isso. Marco Antônio Rodrigues

Bodão ressaltou que as entrevistas jornalísticas têm essa função — fazer questionamentos de interesse público, e não exaltar o entrevistado.

Ele vinha de uma sequência de trabalhos ruins. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: Luxemburgo, o que você tem a dizer para o mercado de imprensa, do futebol, uma parte dos clubes, dirigentes, que dizem que você já é um técnico ultrapassado? É uma pergunta dura, mas eu não me arrependo de ter feito essa pergunta, porque eu sempre procurei fazer, não ficar passando pano.

Entrevista é para isso — perguntas pertinentes, não para levantar bola. Eu achava, e acho até hoje, que a pergunta era pertinente e valia tanto que anos depois ela continua sendo debatida e ele voltou a falar. Não recuo nisso, não. Marco Antônio Rodrigues

O que disse Luxemburgo