São Paulo lança universidade com cursos voltados ao esporte

O projeto foi feito em parceria com a UniDomBosco e a Universidade do Futebol. Os alunos terão acesso a uma vivência dentro das instalações do clube, incluindo o Morumbis e o CFA de Cotia.

O processo seletivo começa em 18 de novembro de 2024. As vagas são limitadas e começam em 24 de fevereiro de 2025.

Em uma ação com o pioneirismo característico do nosso amado Clube, vamos lançar a SPFC University. Fruto de uma parceria com o Centro Universitário UniDomBosco, do Grupo SEB, e com a Universidade do Futebol, o polo educacional poderá transmitir os ensinamentos da nossa instituição para as futuras gerações e o público em geral , disse o presidente Julio Casares

A criação da SPFC University representa um grande passo na educação superior voltada ao esporte e à saúde. Estamos orgulhosos em unir forças com o São Paulo Futebol Clube e a Universidade do Futebol nessa missão. Esta parceria nasce do desejo comum de transformar a experiência educacional, oferecendo uma formação prática e aplicada. Nosso compromisso com a excelência acadêmica, alinhado à tradição e expertise de um dos maiores clubes de futebol do mundo, cria um programa inédito que irá preparar os alunos não apenas como profissionais, mas como líderes que entendem o valor do esporte na sociedade , disse Chaim Zaher, presidente do Grupo SEB, da UniDomBosco.