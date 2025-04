Corinthians sai no lucro com gol no fim e empata com América em Cali pela Sul-Americana

Utilizando um time bastante modificado em relação à escalação tradicional, o Corinthians foi a campo nesta terça-feira para enfrentar o América de Cali, no Olímpico Pascual Guerrero. Mesmo sem jogar bem e vendo o adversário dominar boa parte do jogo, o time alvinegro soube se aproveitar de um momento de fragilidade dos colombianos para buscar o empate por 1 a 1.

Com o resultado, a situação do Grupo C fica embolada, com América de Cali na liderança com quatro pontos, seguido do Huracán com três e Corinthians, com um. O Racing de Montevidéu é o lanterna, sem pontos. Argentinos recebem os uruguaios nesta quarta, às 19h. Pela Sul-Americana, os comandados de Ramón Díaz voltam a campo apenas no dia 24 para duelo com o Racing, na Neo Química Arena.

Os donos da casa tentaram se impor nos primeiros minutos, mas o Corinthians teve oportunidades em vacilos da defesa colombiana. O desinteresse alvinegro na competição elevou a vontade do América de Cali, que não permitiu saídas de bola tranquilas dos visitantes.