Com time alternativo, Corinthians arranca empate do América de Cali pela Sul-Americana

Os dois clubes, agora, voltam a focar em seus respectivos campeonatos nacionais. O Corinthians encara o Palmeiras neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão. Já o América de Cali visita o Envigado, também no sábado, às 16h, no Estádio Polideportivo Sur, pela 13ª rodada do Campeonato Colombiano.

O jogo

Com seis minutos de jogo, o América de Cali criou a primeira oportunidade do jogo. Quintero apareceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para trás. Carrascal recebeu na entrada da área e chutou forte, mas mandou por cima do gol. Minutos depois, o Corinthians respondeu com Romero, que cruzou para dentro da área, mas viu Héctor Hernández cabecear mal.

Aos 19 minutos, o América de Cali quase abriu o marcador. Quintero cobrou falta para dentro da área e Félix Torres afastou, mas quase marcou um gol contra. Em seguida, Vergara arriscou uma finalização forte de fora da área e quase surpreendeu Donelli.

E foi aos 23 minutos que o América de Cali abriu o placar no Estádio Pascual Guerrero. Após cobrança de lateral, Balanta ficou com a bola na entrada da área. O volante enfiou para Luis Ramos dentro da área. O atacante cortou a marcação e bateu para o gol, sem chances para Donelli.

Logo na volta do intervalo, o Corinthians viu o América de Cali ampliar a vantagem no placar. Em lançamento para dentro da área, Félix Torres disputou com Luis Ramos e deixou a bola passar. Barrios recebeu sozinho dentro da área e finalizou na saída de Donelli. O Timão, porém, contou com sorte no lance, uma vez que Ramos estava impedido e interferiu diretamente na jogada do gol, anulado após checagem do VAR.