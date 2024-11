Copa do Brasil 2025: Rebaixado à Série C ganha vaga; Corinthians segue fora

A Copa do Brasil de 2025 já tem definida a imensa maioria de seus participantes e caminha para definir as últimas vagas. A Ponte Preta, recém-rebaixada para a Série C, confirmou uma delas, enquanto o Corinthians segue perigando não disputar o torneio no ano que vem.

O que aconteceu

A Ponte Preta, que caiu para terceira divisão, herdou via Estadual a vaga do Santos, que entra como campeão da Série B. O time de Campinas ficou em sétimo no Paulistão e era o próximo da fila. O Peixe conquistou a participação direta na terceira fase da Copa do Brasil e abriu a possibilidade para a Macaca.

Já o Corinthians vive situação delicada e é o único da Série A que ainda não está confirmado. O clube do Parque São Jorge teve apenas a 11ª melhor campanha do Campeonato Paulista e não concorre a uma vaga pelo Estadual. Também não pode mais conquistar a participação via Copa do Brasil ou Sul-Americana, já que foi eliminado na semifinal de ambas as competições.