Carille cita Corinthians sobre fase do Santos: 'Não sabem o que é pressão'

O que aconteceu

O técnico não cravou se continua ou se sai do Santos para 2025: "Segue indefinido". Ele foi xingado durante a derrota para o CRB e vaiado na cerimônia de premiação do título da Série B. O treinador vem sendo criticado pela torcida há meses.

Carille lembrou do que viveu quando integrava a comissão técnica do Corinthians em 2011 para falar que a situação atual não é de pressão. Ele era auxiliar de Tite na época em que o clube do Parque São Jorge foi eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores. Ele assumiu o comando do time anos depois e foi multicampeão.

O que mais Carille disse

Perda de foco pelo título confirmado: "Na hora do jogo do Novorizontino, estávamos todos no jantar. Realmente, quando acabou o jogo veio um alívio para todos do objetivo alcançado, à noite já vimos o pessoal muito solto, relaxado, desconcentrado. Tentei hoje na minha preleção falar disso, de levantar a taça com uma vitória ara deixar o titulo muito bonito. entramos relaxados contra um time que tinha objetivo contra o rebaixamento. Vi coisas hoje de manha que vão ficar guardadas como aprendizado, mas nosso baixo rendimento tem total a ver com o resultado do Novorizontino".

Vai ficar em 2025? "Segue indefinido".