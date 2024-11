'Atenção à criminalidade': Consulado faz guia para final da Libertadores

Imagem: Divulgação / Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires

O Consulado-Geral do Brasil divulgou uma cartilha para os torcedores de Atlético-MG e Botafogo que irão para a final da Copa Libertadores, no dia 30 de setembro, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG).

O que aconteceu

O documento de 14 páginas conta com diversas orientações: há dicas sobre documentos necessários para ingressar na Argentina, cuidados de segurança, questões médicas e financeiras.

Sobre segurança, a cartilha aponta medidas que devem ser tomadas para evitar crimes. O documento sugere que não circulem com documentos originais e itens de valor em pontos turísticos. Ressalta que "há registro de crimes violentos, a exemplo de homicídios, assaltos à mão armada, roubos de automóveis e furtos". Também há um alerta para que se tenha cuidados em restaurantes e recepções de hotéis.