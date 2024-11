Vini Jr. vira problema quando ele se veste de Neymar, diz Trajano

Para Trajano, Vini Jr. tenta provar na seleção que pode ser tão decisivo como no Real Madrid. Ontem, o atacante perdeu um pênalti sofrido por ele mesmo, e o Brasil empatou com a Venezuela.

Ele está querendo e precisando mostrar que na seleção joga do mesmo jeito ou até melhor que no Real Madrid, onde por muito pouco não virou o melhor jogador do mundo. Não graças à seleção, mas por jogar no Real Madrid.

Ontem, ele fez um primeiro tempo de melhor do mundo, mas perdeu o pênalti e ficou transtornado. José Trajano

'Vini Jr. sente a pressão na seleção brasileira', diz Arnaldo Ribeiro

Vini Jr. não consegue repetir as atuações do Real Madrid na seleção brasileira porque está sentindo o peso de ser "o protagonista", analisou Arnaldo Ribeiro.