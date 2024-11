Soteldo 'roubou camisa 10 de Pelé e se tornou grande orgulho da Venezuela

Yeferson Soteldo chegou ao Santos desconhecido, mas conseguiu a camisa 10 do Rei Pelé em um ato de coragem e muita insistência.

A notícia de 2019 repercutiu por toda a Venezuela. Um cidadão do país vestir a camisa 10 de Pelé era algo histórico em uma seleção com pouca tradição.

Soteldo com a 10 do Santos se tornou um grande orgulho para o povo venezuelano. O meia-atacante de 27 anos atualmente emprestado pelo Peixe ao Grêmio é um dos símbolos dessa geração que sonha com a próxima Copa do Mundo.