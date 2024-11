Palmeiras: Dudu merece ser titular? Extracampo pode pesar, dizem colunistas

Flamengo: 'Ego do Gabigol não cabe mais no Maracanã', diz Vitão

Gabigol continuou a ser manchete no clube mesmo sem jogar, destacou Vitor Guedes.

O Flamengo vai se livrar do Gabigol. Ainda bem para o Flamengo porque eles vão fazer uma obra, com o novo estádio e, no Maracanã cabem 60 mil pessoas, mas 60 mil pessoas e o ego do Gabigol não estão cabendo.

Vitor Guedes

0:00 / 0:00

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: