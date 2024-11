Jornal espanhol exalta Estêvão: 'Brasil se prepara para coroar novo rei'

O bom desempenho de Estêvão no Palmeiras rendeu mais uma convocação para a seleção brasileira e uma chuva de elogios do jornal espanhol Marca. O tablóide chamou o jovem de "rei" e destacou seu desempenho em comparação a nomes como Neymar, Vinicius Jr e Endrick, quando tinham a mesma faixa etária do atleta alviverde.

Brasil se prepara para coroar seu novo 'O Rei': Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves. Trecho de publicação do jornal espanhol Marca

O que aconteceu

O jornal recuperou o elogio de Neymar ter seu recorde de participações em gols no Brasileirão quebrado por Estêvão. Em 2009, o então atacante do Santos marcou presença em 16 gols. Já o jogador do Palmeiras assumiu o posto de jogador sub-17 mais decisivo da história da competição ao chegar — em jogo contra o Juventude — a 18 participações.