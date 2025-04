Belletti conquista tríplice coroa com sub-19 do Barcelona e celebra revelar novos talentos

"Estou muito feliz por essa conquista e mais ainda por ver que o Barça poderá desfrutar de uma fornada de novos talentos por muito tempo. Sou muito grato por este trabalho que faço com os jogadores jovens", comemorou Belletti, de 48 anos.

Belletti já se arrisca nos trabalhos com divisões de base faz algum tempo. Ele começou como auxiliar técnico do Cruzeiro em 2021, passou pelo comando do São Paulo em 2022 e 2023 até, no meio daquele ano, aceitar o convite para ser auxiliar do time juvenil do Barcelona.

Seu trabalho de excelência rapidamente o levou ao banco como treinador no Barcelona. No comando do time sub-19 desde julho de 2024, Belletti não para de acumular grandes vitórias, títulos e elogios de que um dia pode dirigir um time de ponta com qualidade.