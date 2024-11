O que fez trio bi da Liberta perder espaço e ficar mais longe do Palmeiras

O meio-campista viveu bons momentos com a camisa do Palmeiras: ele foi titular na vitória histórica do Alviverde contra o River Plate, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores de 2020, marcou dois gols na final do Paulistão do ano passado, e anotou outros dois gols no título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo.

No entanto, há muito tempo não é fundamental para o time de Abel Ferreira e pode deixar o clube no ano que vem. Em 2024, Menino tem 43 jogos, apenas dois gols e uma assistência. No entanto, desses 43 jogos, foram apenas 1498 minutos (pouco mais de 16 jogos completos), e apenas 15 como titular.

O jogador ainda pode desfalcar o Palmeiras nas últimas rodadas do Brasileirão após ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJD) por expulsão sofrida no dia 5 de outubro, após o empate por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino. O episódio não foi bem visto pela comissão técnica palmeirense, já que ele atuou apenas 12 minutos na partida e conseguiu ser expulso após o apito final.

Zé Rafael

Zé Rafael, do Palmeiras, em jogo contra o Água Santa pelo Paulistão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O meio-campista foi um dos principais nomes do Palmeiras na temporada passada: ele virou o camisa 5 da equipe após o clube não conseguir contratar um reforço e teve uma grande temporada com 60 jogos, 3 gols e 4 assistências.