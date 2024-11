Pouco público, pouco futebol: sem Mbappé, França só empata com Israel

Sem contar com Mbappé, a França só empatou por 0 a 0 com o lanterna Israel dentro de um esvaziado Stade de France, em Paris, pela 5ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. O resultado, no entanto, fez a seleção de Didier Deschamps alcançar 10 pontos e se garantir na próxima fase do torneio.

O jogo teve pouco público e segurança reforçada. O motivo? A possível escalada de protestos em prol da Palestina e contra o governo de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu — há um confronto em curso na região do Oriente Médio.

As seleções encerram suas participações no Grupo 2 já neste domingo (17). A França encara Itália fora de casa buscando a liderança da chave, enquanto Israel mede forças com a Bélgica.