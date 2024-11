PVC: Sem sinal de briga com Filipe Luís, afastamento de Gabigol é estranho

PVC ressaltou que Filipe Luís não parecia chateado com Gabigol após a conquista do penta da Copa do Brasil. Ainda no gramado da Arena MRV, o atacante anunciou que não ficará no Flamengo em 2025 e criticou abertamente a diretoria e o técnico Tite.

No vestiário, claro que pode [ter havido desentendimento]. Mas o Filipe Luís não pareceu levar para a sequência do trabalho. Senão tinha que ir para um lado, e Gabigol para o outro.

Isso é que torna estranho. Não estou dizendo que a diretoria está errada ou que está certa, só não consigo acreditar em nenhuma das duas versões. Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)