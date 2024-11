Sem clima e bronca com Landim: os bastidores da situação de Gabigol no Fla

Neste momento não há previsão de uma despedida. Diego Alves, Diego Ribas, Rodrigo Caio e Filipe Luís foram jogadores que saíram nos últimos anos e ganharam um momento especial no Maracanã. Everton Ribeiro, que ainda negociava a renovação na última partida da temporada, teve apenas uma ida ao Ninho do Urubu para ser reconhecido. Rodolfo Landim barrou maiores homenagens no retorno do meia quando vestia a camisa do Bahia. As torcidas levaram bandeiras do ex-camisa 7.

Quando usa a música "Me dê motivo", Gabigol se refere também a isso tudo. Na visão dele, não faltaram motivos para o fim dessa relação com o Flamengo. Já desgastado também internamente, apesar da sobrevida sob o comando de Filipe Luís, ele também não reúne mais a força que tinha no vestiário. Mais isolado, tudo caminhou para esse cenário atual. Nos tempos de Tite, indiretas e o claro descontentamento regiram a relação. Com o atual técnico, mesmo que tenham terminado a final abraçados, o jeito explosivo não mudou.

Gabigol não quis externar para onde está indo. Apesar de ter um acerto bem avançado com o Cruzeiro, o Santos tenta atravessar o negócio e outros interessados também podem aparecer. Nem os apelos da torcida rubro-negra com "fica Gabigol" adiantaram. O certo é que o camisa 99 disse querer aproveitar até 31 de dezembro o fato de ser atleta do Flamengo, mas pode nem ter mais oportunidades para isso.