Zubeldía não se ilude com gol salvador de Lucca pelo São Paulo: 'Calma, calma e calma'

O técnico Luis Zubeldía não se iludiu com gol o 'salvador' do jovem Lucca pelo São Paulo no empate diante do Libertad, por 1 a 1, no MorumBis, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

"Calma, calma e calma. Amanhã já vamos ter fotos, falar muito dele. Vai jogar na Lua, Marte... E eu preciso lidar com esta situação", disse o treinador, em entrevista coletiva, preocupado com a repercussão.

O técnico argentino brincou com o jogo de truco para explicar a escalação de Lucca. "Eu tinha três quartas. Na primeira carta não entrou, na segunda também não, na terceira carta colocamos ele. Vinha com bom antecedente, tinha de ganhar na última mão, e como em um jogo de truco ganhamos com ele. Já tinha tentado duas vezes, na terceira vencemos."