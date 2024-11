Dá para sonhar? Compare as sequências de Palmeiras e Botafogo na reta final

As esperanças de título brasileiro por parte dos palmeirenses foram renovadas neste sábado (9) com o empate sem gols do Botafogo com o Cuiabá, em pleno estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Restando cinco rodadas para o fim da competição, está tudo em aberto.

O Botafogo lidera o Brasileirão por quatro pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Caso vencesse o Cuiabá neste sábado, o Glorioso abriria seis tentos para o Verdão na tabela.

Vale lembrar que Botafogo e Palmeiras ainda se enfrentarão nesta reta final do Campeonato Brasileiro, protagonizando um confronto direto pelo título no Allianz Parque, dia 26 de novembro, às 21h30 (de Brasília).