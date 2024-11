Sósia de Gabigol se declara ao Flamengo e afirma: 'Eu vou ficar'

A torcida rubro-negra pediu a permanência do jogador. Após o apito final contra o Atlético-MG, os presentes à Arena MRV gritaram "Fica, Gabigol"

Sou muito grato por tudo o que o Gabriel fez pelo Flamengo, e sei que a Nação também é. Todo ciclo tem um fim, e esse é um deles. Claro que vamos sentir a falta, mas são ciclos que se encerram, deixando boas lembranças e um legado. Ele é ídolo da nação e fez história.

A brincadeira de Jeferson em ser sósia de Gabigol começou em abril de 2019. O pontapé foi no duelo entre Flamengo e San José, da Bolívia, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. Desde então, incorporou o personagem.

Jeferson afirma, porém, que vai continuar acompanhando o visual de Gabigol. Ele já chegou a gastar R$ 400 por mês para imitar o cabelo do jogador. "Eu vou continuar fazendo os cortes de cabelo e tudo mais, mas vou permanecer com a camisa do Flamengo".

O sósia de Gabigol não teme que a relação com a torcida fique estremecida após o adeus do original. "O carinho da torcida do Flamengo é algo que me deixa muito feliz e grato, e sei que vai além de qualquer jogador. O Gabigol vai deixar saudades, com certeza, mas a torcida tem um lugar especial para quem demonstra paixão pelo clube. Assim que sempre senti como torcedor".