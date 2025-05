Corinthians registra superávit de R$ 12,1 milhões no primeiro bimestre de 2025

A dívida total do Corinthians, como demonstrado no balanço financeiro de 2024, está na casa dos R$ 2,5 bilhões. O valor é dividido entre R$ 1,9 bilhão em débitos de curto, médio e longo prazo, e cerca de R$ 668 milhões relacionados à Neo Química Arena.

O presidente do clube, Augusto Melo, sofreu uma derrota interna com a reprovação das contas do ano passado, o primeiro de sua gestão. O Conselho Deliberativo seguiu as recomendações do Cori (Conselho de Orientação) e do Conselho Fiscal, que opinaram contra o balanço.

A rejeição, somada a descumprimentos estatutários, motivou mais um pedido de impeachment contra Augusto. A solicitação de afastamento imediato foi feita pela Comissão de Justiça, no último dia 6 de maio, baseado nas infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut.

O Conselho do Corinthians já marcou a data para continuidade da votação de destituição do presidente por conta do caso VaideBet. O encontro, que teve início no dia 20 de janeiro e acabou sendo suspenso, será retomado no dia 26 de maio, no Parque São Jorge, a partir das 18h (de Brasília).

Augusto Melo terá oportunidade de se defender nesta sexta-feira. Pressionado pelos recentes desdobramentos do caso VaideBet, o mandatário convocou uma entrevista coletiva para as 13h30, na Neo Química Arena, para apresentar novos integrantes da diretoria, fazer um pronunciamento sobre as finanças do clube e responder "questões relacionadas à política interna".