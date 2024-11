Expulsão com 3 segundos: relatório não aponta indício de manipulação

O resultado do primeiro relatório pedido pela CBF sobre o jogo entre Athletico e Cruzeiro apontou que não houve indícios de manipulação. A partida foi marcada pela expulsão de Rafa Silva, do Cruzeiro, em um lance com três segundos de jogo.

O que aconteceu

Quem não considerou o jogo como suspeito foi a Sportsradar, empresa que faz monitoramento do mercado de apostas e das partidas.

Essa resposta foi dada à CBF pela Fifa, já que a comunicação entre as partes é feita também por causa da existência de um contrato com a entidade máxima do futebol.