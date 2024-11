Dá para sonhar? Corinthians só tem confrontos diretos por Libertadores 2025

O Corinthians está a seis pontos de distância da sétima colocação. O time comandado por Ramón Díaz tem 41 pontos, e o Cruzeiro, primeiro time no G7, tem 47. Atualmente, as chances de o clube de conquistar uma vaga para o principal torneio continental é de 6,1%, enquanto o risco de cair é de menos de 1%.

Garro comemora gol em Corinthians x Palmeiras, confronto do Campeonato Brasileiro Imagem: GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

O elenco corintiano tem, nas cinco rodadas finais do campeonato, apenas confrontos diretos. A equipe paulista vai encarar Cruzeiro, Vasco (43 pontos), Criciúma (37), Bahia (46) e Grêmio (39). Serão três jogos em casa e dois como visitante.

A diferença atual entre o sexto e o sétimo colocados é de dez pontos na tabela. O São Paulo é o primeiro time do G6, com 57 pontos, e o Cruzeiro vem na sequência, com 47. É a mesma distância de pontos do 7º para o 14º colocado — Fluminense, com 37.

O caminho do Corinthians no Brasileiro