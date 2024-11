Ainda dá? G7 no Brasileirão faz gigantes sonharem com Libertadores

O Brasileirão agora tem um G7, e gigantes que estavam distantes do pelotão da frente tiveram uma injeção de esperança após o título da Copa do Brasil conquistado pelo Flamengo.

O UOL lista abaixo os caminhos dos pretendentes à vaga adicional para a Libertadores de 2025 via Brasileirão nas cinco rodadas finais.

Novo cenário e

A diferença atual entre o sexto e o sétimo colocados é de dez pontos na tabela. O São Paulo é o primeiro time do G6, com 57 pontos, e o Cruzeiro vem na sequência, com 47. É a mesma distância de pontos do 7º para o 14º colocado — Fluminense, com 37.