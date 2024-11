Título do Fla aumenta chances de times irem à Libertadores pelo Brasileirão

O título da Copa do Brasil conquistado pelo Flamengo aumentou as chances de outras equipes se classificarem à Libertadores de 2025 por meio do Brasileirão. O levantamento é feito pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Como estão as probabilidades?

As probabilidades cresceram em menos de 24 horas. Isso porque os números foram atualizados, primeiramente, após os jogos das 33ª rodada do Brasileirão e, em um segundo momento, depois do título do Flamengo.

O título da Copa do Brasil garantiu o Flamengo na Libertadores de 2025. A equipe se juntou a Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, que já conseguiram a vaga matematicamente por meio do Brasileirão.