Problema ou solução? Palmeiras perde três por suspensão para próxima rodada

O Palmeiras já tem três desfalques certos para a próxima rodada. No entanto, o fato não é encarado como uma péssima notícia dentro do clube.

O que aconteceu

Estêvão, Mayke e Richard Ríos levaram o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e estão suspensos na próxima rodada. Estêvão e Ríos foram convocados por Brasil e Colômbia, respectivamente, e já retornariam ao Palmeiras muito em cima da hora para o jogo contra o Bahia, por isso as suspensões não são lamentadas dentro do clube — principalmente pela proximidade com o confronto direto contra o Botafogo em duas rodadas.

Gustavo Gómez, também convocado, deve ser baixa. O zagueiro encara a Bolívia, em El Alto, na altitude, pelas Eliminatórias Sul-Americana na véspera do jogo contra o Bahia e o desgaste pode tirá-lo da partida.