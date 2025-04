Marco Tulio dribla perrengues e mira autoafirmação contra rival veterano

Perrengue no caminho

A viagem de Marco Túlio Matuto para Miami (EUA) não foi das mais tranquilas. No caminho para o aeroporto em São Paulo, o carro em que ele estava foi alvo de uma tentativa de furto, quando tentaram pegar o celular do lutador. Para piorar, logo após chegar aos Estados Unidos, o carro que o levava para o hotel se envolveu em um acidente. Apesar das situações tensas, Matuto agradeceu por não ter se machucado em nenhum dos incidentes.

"Eu sou um cara que mantém a mente muito blindada, então estou bem com isso. Isso só prova que eu estou abençoado. Não me machuquei. Podia ter acontecido algo bem pior. O vidro caiu em cima de mim, eu fiquei encharcado de estilhaço de vidro e não sofri um arranhão. Isso só mostra que sábado vamos estar prontos", disse.

Adversário ideal

Esta será a segunda luta de Matuto - que foi contratado via 'Contender Series' - no UFC. Venceu Ihor Potieria com um nocaute no primeiro round e se credenciou para pegar um lutador com mais rodagem. Tresean Gore vai para sua quarta luta na organização e vive um bom momento. O americano levou a melhor sobre seus adversários nas duas últimas lutas, terminando os confrontos ao finalizar seus adversários, e pode ser o desafio que o brasileiro tanto deseja.

