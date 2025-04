Fortaleza visita Colo-Colo tentando desencantar na Copa Libertadores

De volta à Copa Libertadores, o Fortaleza tenta conquistar sua primeira vitória na atual edição da competição continental nesta quinta-feira, a partir das 21h vai até o estádio Monumental David Arellano, em Santiago (CHI), para encarar o Colo-Colo, pela segunda rodada da fase de grupos.

Os times aparecem no Grupo E e ainda não conseguiram triunfar. O Fortaleza é o lanterna da chave, sem pontuar, enquanto o adversário é o terceiro, com um. Racing (ARG), com três, e Atlético Bucaramanga, também com um, completam o grupo.

Um dos times na última edição do Brasileirão, o Fortaleza ainda tenta se encontrar na atual temporada. Vice-campeão cearense, o time nordestino estreou com vitória sobre o Fluminense no Brasileirão, mas acabou derrotado por 3 a 0 em casa pelo Racing-ARG na estreia da Libertadores e chega com um empate por 1 a 1 com o Mirassol na bagagem.