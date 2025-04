Carlos Prates surge como zebra para luta contra Ian Garry no UFC Kansas City

Carlos Prates chegou no Ultimate com o pé na porta em 2024, vencendo as quatro lutas que disputou no período por nocaute. O retrospecto, além de lhe garantir o prêmio de uma das revelações da empresa na última temporada, culminou em uma rápida ascensão na categoria dos meio-médios (77 kg). Entretanto, apesar de todo 'hype' construído ao redor de seu nome, o expoente da 'Fighting Nerds' desponta como zebra para sua próxima luta na companhia, diante de Ian Machado Garry, no UFC Kansas City.

De acordo com o site especializado 'BetWay', apesar do equilíbrio, Ian Garry surge com ligeiro favoritismo para o confronto, programado para o dia 26 de abril. O irlandês abriu com uma 'odd' (probabilidade) de -138. Isso significa que, para lucrar R$ 100 com uma eventual vitória de 'The Future', o fã de MMA teria que investir uma quantia inicial de R$ 138.

Prates, por sua vez, desponta como uma 'odd' de +110. Sendo assim, o torcedor que investir R$ 100 no triunfo do brasileiro terá um lucro de R$ 110 caso o palpite seja certeiro. Representantes da nova geração da divisão até 77 kg, Carlos e Ian Garry ocuparão o posto de protagonistas do UFC Kansas City, sendo responsáveis por promoverem a luta principal do show.