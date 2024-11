Libertadores vira urgência para o Atlético-MG, e Brasileiro ganha mais peso

Não só para levantar uma taça, conquistar o título continental pela segunda vez. Mas pelo efeito cascata que o troféu pode causar.

O cenário no Brasileirão gera uma pressão ainda maior. O Galo está em posição bem desconfortável para tentar uma vaga direta na fase de grupos. E precisa remar com força para alcançar a fase preliminar.

Com dois jogos a menos no momento — um será pago quarta-feira contra o próprio Flamengo —, o time tem 41 pontos: seis atrás do rival Cruzeiro que hoje fecha o G7.

Dá para sonhar.

Mas com o vice da Copa do Brasil, o caminho que ficou mais curto para estar novamente na competição continental em 2025 é justamente vencer a edição 2024.

O dilema é pisar fundo no acelerador no Brasileirão já de imediato ou esperar para ver o que acontece em 30 de novembro, no Monumental de Núñez, contra o Botafogo.