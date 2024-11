Entrada da torcida do Flamengo tem confusão e gás de pimenta antes da final

Alguns torcedores empurraram as grades e tentaram forçar a entrada. A polícia agiu rápido com bombas, jato de água e gás de pimenta. A situação seguiu, com vários focos de confusão.

A torcida do Flamengo foi bloqueada na entrada visitante diversas vezes. Além das confusões, houve problemas nas catracas para ler os ingressos.

Na área onde está a torcida visitante o policiamento é baixo. Não há conferência de ingressos, por exemplo, para impedir que pessoas que não vão entrar cheguem perto do estádio. Policiais em cavalos chegaram ao local depois de uma das primeiras confusões para conter os problemas.

Durante a semana, o Flamengo se reuniu com governos e órgãos de segurança para garantir a integridade dos torcedores na final da Copa do Brasil.

Solicitamos que sigam as orientações das autoridades locais e trabalhem em parceria com a PM para que toda a operação seja concluída com sucesso.

Nota do Flamengo