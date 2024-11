Novo Romero? Joia da base do Corinthians tem irmão gêmeo e multa milionária

Relacionado pela primeira vez, o atacante Luiz Fernando, de 17 anos, pode ser o "novo Romero" do Corinthians. O jovem, que integra as categorias de base do clube desde 2020, tem peso de joia na base e um irmão gêmeo que também é jogador.

Integração

Luiz Fernando foi convocado pelo técnico Ramón Díaz para a partida contra o Vitória, neste sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. É a primeira aparição do atleta, que renovou contrato com o clube em setembro, no elenco profissional.

Apesar de ser canhoto, o atacante se destacou na base por ter características semelhantes às do paraguaio Ángel Romero. Luiz é atacante de beirada, cai bem pelas duas pontas, e tem "faro de gol". As finalizações fortes de fora da área, os cruzamentos, e o bom posicionamento também chamam a atenção.