Ramón detalha oferta saudita e diz por que resolveu ficar no Corinthians

Foi no jogo de ida contra o Racing. A gente tem uma boa relação com os príncipes e todos da Arábia Saudita porque estivemos lá por muitos anos... e me chegou uma oferta para sair imediatamente, já, já, por três anos. Eu disse que não. Era enorme a diferença econômica, mas eu disse que não porque eu já tinha assumido um compromisso com o clube. Ramón Díaz

A oferta para deixar o Corinthians já havia sido citada por Emiliano, filho e auxiliar de Ramón Díaz. Ele citou a recusa à "oferta única", ainda sem citar a seleção da Arábia Saudita, após a vitória no clássico sobre o Palmeiras, na segunda-feira (4).

A gente deixou passar uma oferta única na semana passada. Foi a mais importante da nossa história, e recusamos a oferta porque queremos cumprir o sonho de ficar no Corinthians. Estamos muito felizes no Corinthians. Emiliano Díaz, em entrevista coletiva

A família Díaz tem relação forte com o futebol saudita. Ramón e Emiliano comandaram o Al-Hilal em duas oportunidades: entre outubro de 2016 e março de 2018 e entre fevereiro de 2022 e maio de 2023. Pelo clube, eles conquistaram três vezes o Campeonato Saudita e duas Copas do Rei.

O "não" de Ramón Díaz fez a Arábia Saudita contratar um velho conhecido. A federação local anunciou a contratação de Hervé Renard, técnico que comandou a seleção na última Copa do Mundo e estava na seleção feminina da França.

Futuro indefinido no Corinthians

Ramón Díaz tem contrato até o final de 2025 com o Corinthians, mas ainda não sabe se vai ficar. O trabalho do treinador vem sendo contestado pela torcida e a permanência para o próximo ciclo não é certa.