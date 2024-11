Não foi só vitória no dérbi: Corinthians tem rodada perfeita no Brasileirão

Até mesmo o triunfo do Vitória sobre o Athletico por 2 a 1 colaborou. Os baianos se mantiveram à frente do Corinthians, mas o resultado fez com que o Timão conseguisse abrir quatro pontos para os paranaenses, que ainda têm um jogo a menos.

Fortaleza e Inter também ajudaram. As equipes venceram Juventude e Criciúma, respectivamente. Com os resultados, o Corinthians abriu vantagem sobre os gaúchos e ultrapassou os catarinenses na tabela.

Mais perto da parte de cima

Mais longe do rebaixamento, o Corinthians pode até dar aquela olhada para cima. Muito disso também porque os resultados da rodada, novamente, ajudaram.

A maioria dos times na briga pelo G6, que pode virar G8 ou G9 dependendo das competições continentais, perdeu — exceto o Vitória. Bahia, Cruzeiro, Vasco, Atlético-MG foram derrotados por São Paulo, Flamengo, Botafogo e Atlético-GO, respectivamente. O Grêmio empatou com o Fluminense.