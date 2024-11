Zubeldía admite sorte em jogo aberto e diz: 'Técnico sofre de taquicardia'

O técnico Luis Zubeldía comemorou a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, mas admitiu que o São Paulo teve um pouco de sorte no triunfo. O Tricolor abriu o placar em erro do goleiro Marcos Felipe, depois ampliou em desarme de Luciano que virou cruzamento.

Taquicardia. "Hoje foi um jogo muito aberto, sabíamos que seria assim. Foi um bom jogo para o espectador, mas não para o treinador, que sofre de taquicardia. Temos uma equipe que pode jogar dessa maneira ou controlando a bola. O que se dê, podemos fazer bem. Hoje nosso goleiro e defesa foram bem, tivemos um pouco de sorte em algumas situações também. Ganhamos porque não tememos a vitória, viemos para ganhar e ganhamos."

Jogo aberto. "O principal é parabenizar as duas equipes porque as duas pensaram no gol adversário, foram em busca da vitória. O jogo aconteceu como as características dos jogadores indicam, com muita presença no meio-campo e nós com atletas de transição. O objetivo do primeiro tempo cumprimos no aspecto de deixar a bola com eles e equiparar em chutes a gol. Eles criaram e nós também. No segundo tempo nós ficamos atacando o espaço. Estou muito contente com a atuação da equipe e em dar alegria ao torcedor."