'Bom dia, irmão'. Jamal arrisca português e enfrenta simulado para 2025

O norte-irlandês tem pela frente mais uma etapa de seu simulado para 2025. Ele atuou em três das últimas quatro rodadas do Brasileirão.

O Tricolor já sabe que não terá o titular da posição, Welington, na próxima temporada, pois ele assinou pré-contrato com o Southampton (ING). Liziero, volante que pode ser improvisado no setor, também tem futuro indefinido com vínculo apenas até dezembro.

Jamal tem o final da temporada para provar que pode ser o titular da posição no Tricolor. A equipe gosta do potencial de Patryck, mas ainda vê o atleta cru para iniciar um ano com responsabilidade de ser titular do setor.

O empréstimo de Jamal ao Tricolor vai até junho da próxima temporada. Se o São Paulo optar por ficar com ele terá de desembolsar 2,5 milhões de euros (R$ 15,7 milhões) em três parcelas anuais.