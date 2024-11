Fairplay: Pepê, ex-Grêmio, desiste de gol após lesão de adversário; assista

O ato de fairplay de Pepê aconteceu ainda com 1 a 0 no placar, aos 22min do primeiro tempo. Logo depois, aos 28min, ele foi 'recompensado' e marcou o segundo do Porto na goleada de 4 a 0, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Português.

Pepê defende o Porto desde a metade de 2021, quando deixou o Grêmio. Titular absoluto, ele já soma quatro gols e duas assistências em apenas 13 jogos na atual temporada.

O Porto é o vice-líder do Campeonato Português com 27 pontos, atrás apenas do Sporting, que venceu os dez jogos que disputou até aqui e soma 30.