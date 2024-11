Fla ou Atlético? IA do WhatsApp aposta quem será campeão da Copa do Brasil

A decisão da Copa do Brasil terá o seu pontapé inicial neste domingo (3), quando Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã — no outro fim de semana, o jogo do título terá mando invertido. O UOL aproveitou a onda da inteligência artificial do WhatsApp, fornecida pela Meta, e pediu ao sistema seu palpite para o campeão.

Fla ou Galo?

A reportagem pediu para a IA dar seus pitacos nos jogos entre cariocas e mineiros: o sistema chegou a justificar sua aposta nas duas partidas.

Os resultados foram dados após a ordem para utilização de todas as variáveis possíveis, como atual momento, força dos clubes como mandante ou visitante, retrospecto recente, fator surpresa e possíveis escalações, por exemplo.