Muito além da taça: por que Copa do Brasil é decisiva no futuro do Flamengo

É o segundo ano seguido que o Flamengo não bate as metas esportivas. Em 2023, a equipe caiu nas oitavas da Libertadores e foi quarto lugar no Brasileiro. Na Copa do Brasil, porém, chegou à final, mas perdeu e encerrou um ano sem títulos. As projeções em premiações eram iguais em 2024.

Política

O título ou a falta dele pode influenciar no jogo político do Flamengo. O clube terá eleições para presente no dia 9 de dezembro e, como tem chances baixas no Brasileirão, nutre na Copa do Brasil a última esperança de título em 2024. Em caso de derrota, a atual gestão passaria três dos seis anos no comando sem títulos relevantes. Em 2021 e 2024, a equipe ganhou apenas o Carioca.

Futuro de Filipe Luís

Filipe Luís chegou ao profissional para que a diretoria não repetisse o erro de 2023 ao manter o antigo treinador no comando antes das finais. A continuidade dele, porém, não é garantida. Com as eleições em dezembro, os candidatos ainda não confirmaram se vão contar com o ex-lateral e ídolo do clube. Um título com fim de ano positivo poderia ajudar nesse sentido. O contrato dele é até o fim de 2025, mas só o candidato da situação, Rodrigo Dunshee, garante o nome.

Renovações

O jogador que mais vive a expectativa de virar a chave nessa final é Gabigol. Com contrato até dezembro, o atacante tem uma proposta de renovação de um ano, mas se sentiu desvalorizado pelo Flamengo. Ser decisivo em campo mais uma vez pode dar ao atacante o suspiro final na negociação por um vínculo mais longo.